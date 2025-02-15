ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Нацизм на Украине всколыхнет Европу, свидетельствует записка основателя ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года, которую опубликовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
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