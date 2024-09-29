«Ты все равно посредственность». Лавиа расписался на мяче, которым Палмер оформил покер «Брайтону»

Вчера полузащитник «Челси» забил четыре мяча в первом тайме матча 6-го тура АПЛ (4:2). Сначала он отличился на 21-й минуте, затем – на 27-й (с пенальти), на 31-й оформил хет-трик (гол со штрафного), на 41-й – покер.