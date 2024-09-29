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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ты все равно посредственность». Лавиа расписался на мяче, которым Палмер оформил покер «Брайтону»

«Ты все равно посредственность». Лавиа расписался на мяче, которым Палмер оформил покер «Брайтону»

Вчера полузащитник «Челси» забил четыре мяча в первом тайме матча 6-го тура АПЛ (4:2). Сначала он отличился на 21-й минуте, затем – на 27-й (с пенальти), на 31-й оформил хет-трик (гол со штрафного), на 41-й – покер.

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