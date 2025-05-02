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Несекретные материалы

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Почему украинские спецслужбы безнаказанно убивают российских офицеров и конструкторов

Почему украинские спецслужбы безнаказанно убивают российских офицеров и конструкторов

Убийство российского генерала Ярослава Москалика, ответственность за которое взяли на себя украинские спецслужбы, уже очередного высшего офицера ВС РФ, погибшего в тылу от рук нацистов, вызвало большой общественный резонанс, поскольку подтвердило крайне негативную тенденцию.

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Александр Петров
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