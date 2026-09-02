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Триумф традиций и благотворительности: в Президентской библиотеке прошёл Большой Летний Бал

Триумф традиций и благотворительности: в Президентской библиотеке прошёл Большой Летний Бал

Программа вечера включала выступления ведущих музыкантов, артистов оперы и балета, симфоническую музыку, бальные танцы и торжественный танец дебютантов из различных регионов России.

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