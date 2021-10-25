Созависимые отношения между мужчиной и женщиной: Что это?

Созависимые отношения — это союз между мужчиной и женщиной, в котором один из партнёров использует второго для удовлетворения своих эмоциональных и иных потребностей, а тот настолько погружен в его жизнь, что готов бесконечно продавливать свои границы, отказываться от собственных интересов в угоду объекта зависимости.