Созависимые отношения между мужчиной и женщиной: Что это?

Созависимые отношения — это союз между мужчиной и женщиной, в котором один из партнёров использует второго для удовлетворения своих эмоциональных и иных потребностей, а тот настолько погружен в его жизнь, что готов бесконечно продавливать свои границы, отказываться от собственных интересов в угоду объекта зависимости.
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