Жизнь россиян улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
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А мигрантов можно выслать? А то россияне чувствуют себя колонией Средней Азии и закавказских государств