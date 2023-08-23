Неспешный разговор

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Александр Первый: Наполеона разбил не Кутузов, а доктор Оксфорда

Александр Первый: Наполеона разбил не Кутузов, а доктор Оксфорда

Удивительные страницы жизни великого донского казака Матвея Платова Сегодня, 19 августа, Новочеркасск с размахом отмечает 270-летний юбилей основателя города — «вихорь-атамана» Матвея Платова.

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