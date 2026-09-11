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Суть Событий

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Фигуристка Камила Валиева обжаловала в ЕСПЧ дисквалификацию по делу о допинге

Фигуристка Камила Валиева обжаловала в ЕСПЧ дисквалификацию по делу о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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