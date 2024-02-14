DR: США в беде, на Байдена свалились неприятности после интервью Путина

Фото: скриншот сайта tuckercarlson.com Президент США Джо Байден оказался участником весьма неприятной истории после того, как у американского журналиста Такера Карлоса вышло резонансное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии