Армия Израиля заявила о проведении точечной операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа»

В ведомстве подчеркивают, что сражаются против боевиков, а не гражданского населения.Армия Израиля начала «точечную и целенаправленную операцию» против группировки ХАМАС в районе крупнейшей больнице Сектора Газа «Аш-Шифа».
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