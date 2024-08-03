В Петербурге снова дожди и грозы

Город по-прежнему находится под влиянием тыловой части циклона В субботу, 3 августа, Северная столица будет продолжать испытывать на себе влияние тыловой части циклона, который появился над территорией европейской части России еще в начале недели, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.