Как сохранить красоту и молодость правильным питанием: секреты нутрициологии

Кому не хочется оставаться молодыми и обаятельными как можно дольше? Посещения косметологов, хирургические вмешательства, бесконечные сомнительные диеты, обнаруженные в интернете — всем этим люди пытаются отдалить неизбежные возрастные изменения.
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