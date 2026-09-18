Русский моряк с танкера UNITY повторно госпитализирован в Индии

В мае индийские власти задержали у берегов танкер UNITY под флагом Камеруна. Среди экипажа, включающего 21 русского, один из моряков был вновь госпитализирован в портовой больнице из-за ухудшения здоровья, но репатриации разрешение не дано.
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