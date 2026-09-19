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Живая Кубань

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Как питание влияет на свертываемость крови: что можно есть

Как питание влияет на свертываемость крови: что можно есть

Как питание влияет на свертываемость крови: что можно естьРацион может влиять на некоторые процессы в крови, но у здорового человека отдельные продукты не способны заметно изменить ее свертываемость.

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