Как питание влияет на свертываемость крови: что можно есть

Как питание влияет на свертываемость крови: что можно естьРацион может влиять на некоторые процессы в крови, но у здорового человека отдельные продукты не способны заметно изменить ее свертываемость.
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