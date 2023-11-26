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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Споэльстра о площадке «Кавс»: «У края паркета просто обрыв. Это очень опасно»

Эрик Споэльстра о площадке «Кавс»: «У края паркета просто обрыв. Это очень опасно»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает недопустимым то, каким образом построена площадка «Кливленда».

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