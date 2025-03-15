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Царьград

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В Сербии увеличится число протестов: эксперт назвал причину

В Сербии увеличится число протестов: эксперт назвал причину

Эксперт заявил, что в Сербии увеличится количество протестов.По мнению главреда "Геополитики" Леонида Савина, обстановка с протестами в Сербии рискует стать более напряженной.

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