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«Месси проводит великолепный чемпионат мира. Партнеры помогают ему играть на лучшем уровне». Лапорта про Лео

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026. С 8 голами форвард сборной Аргентины лидирует в гонке бомбардиров турнира вместе с Килианом Мбаппе.

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