Башка у меня трещала так, будто там сидели маленькие пионеры и со всей дури били в барабаны, а потом выскакивал маленький такой, с румяными щеками горнист и дул в свой горн, тра-татата- тата.
Цыпа принёсшая счастье
Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо за хороший и добрый рассказ с хорошей концовкой!!!
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7 час.
Элеонора Коган
Котёночек Цыпа и вправду принесла счастье в дом и самому хозяину и Вике, и Сёмё, ведь у него теперь папа, и счастливой бабушке!!!!
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7 час.
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