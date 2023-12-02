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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
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Цыпа принёсшая счастье

Цыпа принёсшая счастье

Башка у меня трещала так, будто там сидели маленькие пионеры и со всей дури били в барабаны, а потом выскакивал маленький такой, с румяными щеками горнист и дул в свой горн, тра-татата- тата.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо за хороший и добрый рассказ с хорошей концовкой!!!
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7 час.
Элеонора Коган
Котёночек Цыпа и вправду принесла счастье в дом и самому хозяину и Вике, и Сёмё, ведь у него теперь папа, и счастливой бабушке!!!!
Ответить
7 час.

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