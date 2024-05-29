Глаза разных цветов — опасно ли это? Объясняют офтальмологи

Расспросили врачей, почему возникает это явление и в каких случаях с ним не стоит мириться По мнению офтальмологов, глаза разного цвета — это не только редкая и красивая особенность, но и повод для внимательного отношения к своему здоровью.
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