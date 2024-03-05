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Законопроект об увеличении маткапитала с 2025 года внесут в Госдуму

Законопроект об увеличении маткапитала с 2025 года внесут в Госдуму

Известия/Дмитрий Коротаев Законопроект об увеличении материнского капитала с 1 февраля 2025 года внесут в Государственную думу 6 марта, сообщил замглавы фракции ЛДПР и глава парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

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