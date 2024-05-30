Пушилин: Украина атакует в ДНР западным оружием в основном гражданские объекты

Украина атакует в ДНР западным оружием в основном гражданские объекты. Соответствующее заявление, выступая в эфире телевизионного канала «Соловьев Live», сделал руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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