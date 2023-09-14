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Рецензия на клип: ST – «За красивые глаза». Восемь первых свиданий

Рецензия на клип: ST – «За красивые глаза». Восемь первых свиданий

2023, «Сто из ста» Оценка: 7 из 10. В песне ST «За красивые глаза» есть строчки, которые режиссёр видео Даниэль Ким экранизировал дословно: «Я лечу к тебе на встречу через весь город с цветами, словно лед в бокале, тает расстояние между нами».

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