Рецензия на клип: ST – «За красивые глаза». Восемь первых свиданий

2023, «Сто из ста» Оценка: 7 из 10. В песне ST «За красивые глаза» есть строчки, которые режиссёр видео Даниэль Ким экранизировал дословно: «Я лечу к тебе на встречу через весь город с цветами, словно лед в бокале, тает расстояние между нами».