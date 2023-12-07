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Нюансы медицинского освидетельствования водителя на алкоголь

Нюансы медицинского освидетельствования водителя на алкоголь

Если инспектор ГИБДД высказывает предположение о том, что водитель находится в состоянии опьянения, то он всегда предлагает продуть в алкотектор на месте, но многие водители не доверяют инспектору ГИБДД и его прибору, поэтому отказываются от такой проверки и далее они направляются в медицинское учреждение на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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