Американских военных засадят за книги - понять стратегию и душу русского солдата. А просто поговорить с русскими?

Министерство обороны США, столкнувшись с труднообъяснимой с точки зрения западных специалистов тактикой российской армии на Украине и во многих случаях не понимая логику действий российских военных на поле боя, объявило тендер на покупку книг о военной стратегии России, написанных западными авторами.