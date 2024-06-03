Американских военных засадят за книги - понять стратегию и душу русского солдата. А просто поговорить с русскими?

Министерство обороны США, столкнувшись с труднообъяснимой с точки зрения западных специалистов тактикой российской армии на Украине и во многих случаях не понимая логику действий российских военных на поле боя, объявило тендер на покупку книг о военной стратегии России, написанных западными авторами.
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