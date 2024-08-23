Врач Сухорукова: при отравлении арбузом или дыней необходимо пить больше жидкости

Также рекомендуется отказаться от пищи и алкоголя Почувствовав симптомы отравления арбузом или дыней, которые выражаются в виде тошноты, рвоты, диареи и озноба, нужно начать пить больше жидкости, не игнорировать продолжительную рвоту, а также на некоторое время отказаться от пищи и алкоголя, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.