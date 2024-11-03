Помогавший ВС России американец Дэниел Мартиндейл заявил в разговоре с корреспондентом RT Романом Косаревым, что жители Богоявленки в ДНР, когда были под контролем ВСУ, чувствовали, что украинские власти их предали.
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