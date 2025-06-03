Российский БпЛА «Форпост» охотится за пехотой ВСУ

Группа украинских пехотинцев в прицеле оператора беспилотника «Форпост» за секунды до прилёта бомбы (с) «Изнанка» Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Форпост» охотится за украинской пехотой в приграничье Сумской области, нанося удары управляемыми бомбами.