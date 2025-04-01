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Тюменская область опровергла слухи о переливе дамбы в деревне Баландина

Тюменская область опровергла слухи о переливе дамбы в деревне Баландина

Власти Тюменской области опровергли слухи о переливе воды через дамбу в деревне Баландина Казанского района.

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