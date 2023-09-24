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Нагучев о «Матч ТВ»: «Выходят незнакомые мне люди #####, а я должен за них переживать. Пусть меня ненавидят, но они ссут играть в футбол»

Сразу после матча 4-го тура Winline Медиалиги FC Bus – «Матч ТВ» (1:1, в серии буллиталити 3:1) Нагучев эмоционально высказался об игре команды.

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