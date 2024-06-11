Как я готовлю кекс с фаршированными грушами.

Когда я впервые попробовала приготовить этот необычный и в тоже время очень простой кекс, он получился настолько красивым, оригинальным и вкусным, что я сразу поняла — он будет мне частенько заменять торт.
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