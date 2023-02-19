Женщина уронила телефон в море, но уже через минуту из воды появился дельфин и вернул человеку упавший предмет: видео

Женщина снимала природу с причала и так увлеклась красотами, что уронила в воду свой смартфон. Вероятно, она уже в первые секунды решила, что аппарат потерян навсегда и мысленно с ним простилась, когда внизу на глубине мелькнул светлый силуэт.