Умерла актриса Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в 84 года, сообщает «Российская газета».По данным издания, причина смерти не уточняется, однако известно, что в последние годы она очень тяжело болела.
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