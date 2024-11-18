Украине могут не разрешить бить по России одной дальнобойной ракетой

Вашингтон может не разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow, несмотря на разрешение президента США Джо Байдена использовать для этого ракеты ATACMS, сообщает Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, где заседает правительство Великобритании.
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