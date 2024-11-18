Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Простите, но я рада,  что наконец-то высокопоставленные из  полиции также как и простые люди попали под  мигрантский ...Мигранты избили п...
  • Boris Voronin
    Сколько можно слышать и читать о беспределах мигрантов??? ДАВНО ПОРА: НАВСЕГДА законодательно объявить ВСЕ диаспоры В...Мигранты избили п...
  • Ингерман Ланская
    этим чуркам пора бы уже и за прокурорских и судейских взяться... депутатов и ментов уже избивают... только эти остали...Мигранты избили п...

Украине могут не разрешить бить по России одной дальнобойной ракетой

Украине могут не разрешить бить по России одной дальнобойной ракетой

Вашингтон может не разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow, несмотря на разрешение президента США Джо Байдена использовать для этого ракеты ATACMS, сообщает Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, где заседает правительство Великобритании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх