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«Полицейский с Рублевки» Петров продал элитную квартиру в Москве

«Полицейский с Рублевки» Петров продал элитную квартиру в Москве

Петров продал элитную квартиру в Москве за 57 млн рублей ради молодой жены Актер Александр Петров, известный россиянам по сериалам «Метод», «Полицейский с Рублевки», фильмам «Текст», «Гоголь», «Т-34» и многим другим, продал элитную недвижимость в Москве.

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