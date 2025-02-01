«Полицейский с Рублевки» Петров продал элитную квартиру в Москве

Петров продал элитную квартиру в Москве за 57 млн рублей ради молодой жены Актер Александр Петров, известный россиянам по сериалам «Метод», «Полицейский с Рублевки», фильмам «Текст», «Гоголь», «Т-34» и многим другим, продал элитную недвижимость в Москве.