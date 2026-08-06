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Три сына, два громких скандала и табу на соцсети: как устроена закрытая жизнь семьи Артема Дзюбы

Три сына, два громких скандала и табу на соцсети: как устроена закрытая жизнь семьи Артема Дзюбы

Пока жены других известных футболистов собирают миллионы подписчиков и заключают рекламные контракты, супруга Артема Дзюбы Кристина остается в тени.

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