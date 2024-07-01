Под Николаевом разнесли установки, из которых обстреливали Севастополь

Bogdan Stupin

"Предупреждали ведь бандеровцев когда еще..." В том и состоит особенность бандеровщины,что она замешана на самоуверенности, перемешанной с настырностью, разбавленной наглостью. В итоге - животная ненависть ко всему, что не вяжется с их мнениями. И потому нет повода для удивления, что именно в рядах "слоев страны 404" бандеровщина уже давно обрела благодатную среду.