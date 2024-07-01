Заодно ударили ракетами по базе экстремистов из «Кракена»*.Стали известны подробности ночной, а скорее – уже утренней работы наших ВКС по Николаеву.
Под Николаевом разнесли установки, из которых обстреливали Севастополь
Комментарии
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лл
лина любимцева
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!! Молодцы ребята!!! ЗЛО УНИЧТОЖИЛИ!!.... И -ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, МАЛЬЧИКИ!!!
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12 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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11 час.
Bogdan Stupin
"Предупреждали ведь бандеровцев когда еще..." В том и состоит особенность бандеровщины,что она замешана на самоуверенности, перемешанной с настырностью, разбавленной наглостью. В итоге - животная ненависть ко всему, что не вяжется с их мнениями. И потому нет повода для удивления, что именно в рядах "слоев страны 404" бандеровщина уже давно обрела благодатную среду.
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9 час.
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