Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Они надеются на F -16 , вот млядь запануют .ВС РФ за сутки по...
  • Воробей
    Дебилы без мозгов никак не могут понять, что их "поддерживают" только тогда, когда хотят использовать в качестве "бое...Герои Украины в у...
  • Сергей Андросов
    Чтобы не было проблем, судей надо селить в служебное жильё.Глава СК просит р...

Под Николаевом разнесли установки, из которых обстреливали Севастополь

Под Николаевом разнесли установки, из которых обстреливали Севастополь

Заодно ударили ракетами по базе экстремистов из «Кракена»*.Стали известны подробности ночной, а скорее – уже утренней работы наших ВКС по Николаеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!! Молодцы ребята!!! ЗЛО УНИЧТОЖИЛИ!!.... И -ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, МАЛЬЧИКИ!!!
Ответить
12 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
Ответить
11 час.
Bogdan Stupin
&quot;Предупреждали ведь бандеровцев когда еще...&quot;  В том и состоит особенность бандеровщины,что она замешана на самоуверенности, перемешанной с настырностью, разбавленной наглостью. В итоге - животная  ненависть ко всему, что  не вяжется с их мнениями. И потому нет повода для удивления, что именно в рядах &quot;слоев страны 404&quot; бандеровщина уже давно обрела благодатную среду.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх