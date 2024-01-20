Глава ведомства запросил доклад по информации о ненадлежащем состоянии дошкольного учреждения в Ленинградской области

В средствах массовой информации сообщалось о закрытии одного из дошкольных учреждений в Доможировском поселении Ленинградской области, в связи с чем детей вынужденно перевели в детский сад в соседнем селе, что создало неудобства для родителей.
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