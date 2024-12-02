В Москве растаял снег, сообщил у себя в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, снежный покров, который в воскресенье, 1 декабря, составлял два сантиметра, сегодня оказался равен нулю.
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