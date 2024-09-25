Ученые: смертоносные ливни в сентябре вызваны необратимым климатическим процессом

Рекордные осадки в сентябре вынудили почти 3 миллиона человек покинуть свои дома и привели к гибели 1000 человек в регионе Сахель в Африке и регионах вокруг него, а также вызвали массовые эвакуации и закрытие портов вокруг китайского мегаполиса Шанхай.