Никита Михалков признался, что ему не жалко сбежавших звезд

Режиссер Никита Михалков высказался об эмигрантах покинувших страну. Режиссер Никита Михалков пообщался с журналистами во время пресс-конференции, посвященной 46-му Московскому международному кинофестивалю, который открылся в столице в эту пятницу, 19 апреля.
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