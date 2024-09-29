ABC News: Израиль предупредил США о планах атаковать Насраллу в последний момент

Израиль предупредил Соединенные Штаты о планах атаковать генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллу в последний момент, что привело руководителя американского министерства обороны Ллойда Остина в ярость.
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