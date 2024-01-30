ТАСС: данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76

Факт внешнего воздействия на Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими, который ВСУ сбили над Белгородской областью, подтверждается данными найденных на месте крушения бортовых самописцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.