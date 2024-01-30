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ТАСС: данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76

ТАСС: данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76

Факт внешнего воздействия на Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими, который ВСУ сбили над Белгородской областью, подтверждается данными найденных на месте крушения бортовых самописцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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