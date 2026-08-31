Оценки за поведение вернутся: от «образцового» до «недопустимого»

С нового учебного года школы переходят на обновленные стандарты. С 1 сентября 2026 года в расписании появится единая программа по истории и обязательный модуль по искусственному интеллекту, произойдет перераспределение учебных часов, а также будет возвращена оценка за поведение.
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