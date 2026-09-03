Специалист Тюльпин: у отелей появится ГОСТ для оснащения номеров с детьми

С 1 декабря 2026 года начнёт действовать ГОСТ для отелей и других средств размещения, ориентированных на семейный отдых, рассказал в беседе с RT эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.
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