Лида Мониава заявили об уходе с поста директора хосписа "Дом с маяком"

Лида Мониава у здания Симоновского районного суда Москвы, 3 сентября 2026 года © Михаил Воскресенский/РИА Новости Основательница «Дома с маяком» Лида Мониава, обвиняемая в распространении фейков об армии, объявила, что покинет руководство хосписа.
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