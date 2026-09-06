Лида Мониава заявили об уходе с поста директора хосписа "Дом с маяком"

Лида Мониава у здания Симоновского районного суда Москвы, 3 сентября 2026 года © Михаил Воскресенский/РИА Новости Основательница «Дома с маяком» Лида Мониава, обвиняемая в распространении фейков об армии, объявила, что покинет руководство хосписа.