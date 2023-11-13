Катаклизмы: сильные ливни, сели и оползни накроют Краснодарский край

Катаклизмы: сильные ливни, сели и оползни накроют Краснодарский крайПо данным Краснодарского гидрометцентра, в течение сегодняшних суток, а также 15 и 16 ноября местами в крае ожидаются очень сильные дожди и ливни с порывистым ветром.