Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • лина любимцева
    Там и свои не прочь убрать наркомана...Уси-пуси, на микр...
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В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится

В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится

В Ереване многотысячная толпа пытается свергнуть Пашиняна. Россия на помощь армянскому премьеру не торопится Теперь становится понятно почему премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с Владимиром Путиным состоявшейся накануне 9 мая поспешил домой, и ответил отказом на предложение своего российского коллеги поприсутствовать на Параде Победы на Красной площади.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Токаев заявлял, что его спас Пашинян, который был генсеком ОДКБ в то время. Это, мол, Пашинян послал помощь для усмирения бунтовщиков.  Ну теперь пусть Токаев спасает Пашиняна.
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2 час.
Инна Каракеян
А что , просьба  о помощи  была?
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2 час.
Сергей Андросов
Галустяна на трон!
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