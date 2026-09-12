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Российские средства ПВО за ночь уничтожили 230 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 230 украинских беспилотников

За ночь были перехвачены и уничтожены 230 беспилотников над 13 регионами России, а также над Азовским и Черным морями.

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