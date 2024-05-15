Первый котел в Часовом Яре и подлый план ВСУ под Харьковом: последние фронтовые сводки Татьяна АрестоваКрупная часть группировки ВСУ в Часовом Яре попала в огневой котел, пока это только оперативное окружение, но ситуация развивается динамично и совсем не в пользу нацистов.