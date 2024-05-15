Первый котел в Часовом Яре и подлый план ВСУ под Харьковом: последние фронтовые сводки Татьяна АрестоваКрупная часть группировки ВСУ в Часовом Яре попала в огневой котел, пока это только оперативное окружение, но ситуация развивается динамично и совсем не в пользу нацистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Кракен» захлебнулся в собственной крови у Харькова: Карта специальной военной операции на Украине на 13 мая 2024 года
- Разнесли в клочья 16 «опорников» боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 11 мая 2024 года
- Первый котел в Часовом Яре и подлый план ВСУ под Харьковом: последние фронтовые сводки
Свежие комментарии