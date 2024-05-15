НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Кравец
    На войне без жертв не бываетПервый котел в Ча...
  • Игорь Васиков
    Гражданское население покинет город. Останутся пособники нацистов. Кого там жалеть?Первый котел в Ча...
  • НС
    Солониевка? Ну-ну.... Дождаться пока хохлосвиней там станет максимальное количество и потом разом всех зажарить. Сбро...Первый котел в Ча...

Первый котел в Часовом Яре и подлый план ВСУ под Харьковом: последние фронтовые сводки

Первый котел в Часовом Яре и подлый план ВСУ под Харьковом: последние фронтовые сводки

Первый котел в Часовом Яре и подлый план ВСУ под Харьковом: последние фронтовые сводки Татьяна АрестоваКрупная часть группировки ВСУ в Часовом Яре попала в огневой котел, пока это только оперативное окружение, но ситуация развивается динамично и совсем не в пользу нацистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
Солониевка? Ну-ну.... Дождаться пока хохлосвиней там станет максимальное количество и потом разом всех зажарить. Сбросить на них ОДАБ-9000 или ядерный заряд малой мощности.
Ответить
7 час.
Игорь Васиков
Гражданское население покинет город. Останутся пособники нацистов. Кого там жалеть?
Ответить
6 час.
Михаил Кравец
На войне без жертв не бывает
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх