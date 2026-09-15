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За рулем

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Каждый Москвич проходит более 1000 проверок перед отправкой дилеру

Каждый Москвич проходит более 1000 проверок перед отправкой дилеру

Финальный контроль занимает около двух часов: автомобиль проверяют на автоматизированных стендах, подвергают интенсивному водяному тесту и отправляют на 600-метровый испытательный трек с 18 типами сложных неровностей.

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